Climat

Après les tempêtes, un demi-million de Chinois menacés par des crues dévastatrices

Mardi, des intempéries et des inondations ont tué au moins vingt personnes dans la région de Pékin et du Hebei. Près de 600 000 habitants se retrouvent en situation de détresse, selon les autorités. Le réchauffement global va rendre les cyclones de plus en plus dévastateurs.