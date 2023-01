Pourquoi le marché de l’automobile fonce droit dans un mur social et environnemental

L’annéeL’année 2022 a marqué un « tournant historique » pour le marché automobile français, selon certains experts. Et pour cause : avec 1, 53 million d’unités écoulées, les ventes de véhicules neufs ont enregistré leur plus faible niveau depuis 1974. Si cet effondrement est exceptionnel, il ne constitue pas une surprise et s’inscrit dans la continuité du recul enregistré en 2020 et 2021 – 1,63 million de voitures neuves vendues –, déjà en baisse de 25 % par rapport à 2019.