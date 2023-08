Incendies à Hawaï : « Les erreurs du passé nous créent des problèmes majeurs » 

DansDans la ville de Lahaina, à l’ouest de l’île de Maui, à Hawaï, « il ne reste plus grand-chose », a dit dimanche 13 août 2023 le gouverneur de l’État Josh Green. Des feux, qui se sont déclarés dans l’archipel du Pacifique le 8 août, ont ravagé les îles d’Hawaï et de Maui. Au moins 96 personnes ont péri, tandis que des centaines de personnes sont toujours portées disparues. La ville de Lahaina, anciennement parsemée de vestiges du royaume hawaïen, a été peinte en noir et gris par les feux. Des centaines de maisons ont été détruites, et les dommages s’élèvent à environ 6 milliards de dollars (5,5 milliards d’euros), avait déclaré le gouverneur Green un jour plus tôt.