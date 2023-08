À Marseille, les quartiers nord en première ligne de la canicule

MarseilleMarseille (Bouches-du-Rhône).– Sur le marché de la Plaine, les habitué·es pressent le pas. Il est à peine midi et le mercure affiche déjà 36 °C. La clientèle est rare et celles et ceux qui ont osé braver le soleil soufflent d’exaspération. Depuis plusieurs jours, le thermomètre stagne au-dessus de 30 °C à Marseille, et sans aucune brise maritime.