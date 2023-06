La plus importante porcherie bretonne condamnée pour pollution

BrestBrest (Finistère).– Jeudi 29 juin, la plus grosse porcherie de France a été condamnée par le tribunal de Brest à 200 000 euros d’amende pour avoir déversé entre 100 000 et 300 000 litres de lisier dans la Penzé, une rivière de la côte bretonne. Une amende record à laquelle s’ajoutent des dommages et intérêts accordés aux sept associations parties civiles (d’un euro symbolique à 25 000 euros), et surtout l’interdiction de demander des aides publiques pendant un an, ainsi que la nomination d’un expert qui aura pour mission d’établir les préjudices écologiques de la pollution.