Il y a cent ans, l’Allemagne plongeait dans l’hyperinflation

LeLe 10 août 1923, la Banque centrale allemande, la Reichsbank, imprime pour la première fois des billets dépassant le million de marks. Devant la hausse vertigineuse des prix, des coupures de un, deux et cinq millions de marks sont désormais disponibles. L’Allemagne est en proie à une hyperinflation vertigineuse. Les prix sont hors de contrôle et changent chaque jour et bientôt même d’heure en heure. Et ce n’est qu’un début.