NEW YORK (Reuters) - Allergan a annoncé mercredi son intention de supprimer plus d'un millier d'emplois et d'annuler 400 postes vacants afin de réduire ses coûts face à l'émergence d'une concurrence générique pour son deuxième traitement le plus important, le Restasis contre la sécheresse oculaire, dont le brevet tombera bientôt dans le public.