Une demi-douzaine de candidats au moins pour du solaire italien

4 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le producteur d'énergie solaire Sonnedix et un consortium emmené par le fonds d'infrastructures F2i figurent parmi six candidats au moins qui ont soumis une proposition indicative pour l'un des paquets d'actifs solaires les plus importants d'Italie, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier.