La crise fait craindre la fuite des «gens les plus compétents»

Professionnels du tourisme, de l’événementiel ou de l’hôtellerie-restauration, ils n’exercent plus leur métier depuis plus d’un an. Abonnés aux contrats courts, ils songent à se reconvertir. Des secteurs entiers pourraient perdre de précieux profils, lassés par la précarité et préoccupés par la réforme de l’assurance-chômage.