La Fed relève les taux et pourrait être plus rigoriste

21 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt aux Etats-Unis mercredi et prévoit encore deux autres hausses au moins cette année, ne doutant pas que la réforme fiscale et les dépenses publiques ne stimulent la croissance et l'inflation, ce qui pourrait se traduire par un durcissement monétaire encore plus marqué à l'avenir.