Comment éviter le gaspillage pendant les fêtes

Les périodes de fêtes sont devenues, dans certaines parties du monde, synonymes d’excès ou de gaspillage de nourriture, souligne la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. En moyenne, un tiers de toute la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée : cela représente 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires par an. Mais la nourriture n’est pas la seule chose gaspillée lorsqu’elle n’est pas consommée : toutes les ressources (semences, eau, aliments pour animaux, etc.), ainsi que l’argent et la main-d’œuvre qui ont servi à la produire sont également perdues.