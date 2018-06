UE: Un tiers des entreprises vont moins investir du fait du Brexit selon une enquête

26 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Un tiers des entreprises européennes prévoit de réduire leurs investissements en raison du Brexit et plus d'une sur dix parmi celles qui sont présentes en Grande-Bretagne envisagent de se retirer complètement du pays, montre une enquête réalisée par la banque suisse UBS et publiée mardi.