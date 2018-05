Daimler: Enquête possible sur 120.000 Vito et C-Class

27 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Daimler s'expose à une enquête portant sur 40.000 monospaces diesel Vito et 80.000 Mercedes Classe C, que l'on soupçonne d'être équipés d'un logiciel illicite leur permettant d'émettre des gaz d'échappement supérieurs aux normes autorisées sans que cela se remarque, écrit le Bild am Sonntag, sans citer de sources.