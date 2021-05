Les services publics et la Sécu participent fortement à la baisse des inégalités

L’Insee publie ce 27 mai un document d’ensemble sur les inégalités et les revenus. La plupart des données remontent à 2018, même si l’institut met en avant quelques données pour 2020 et les effets de la crise sanitaire. Sans surprise, on y trouve la confirmation que, malgré le soutien de l’État, « la crise aura un impact fort sur le revenu des plus modestes », selon la responsable de l’étude Valérie Albouy.