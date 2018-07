Dans une longue enquête publiée dimanche 29 juillet, The Financial Times se penche sur un sujet apparemment mineur mais qui en dit long sur nos sociétés contemporaines : l'explosion des espaces de stockage en tous genres, qui reflète à la fois notre surconsommation, notre incapacité à jeter, à nous séparer, notre volonté de tout « mémoriser », etc. En Grande-Bretagne, par exemple, la surface consacrée aux sites de stockage, où les gens entassent des volumes entiers de leur vie après un déménagement, un divorce, un décès, etc., a presque doublé en dix ans.