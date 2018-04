Le Monde révèle dans une longue enquête deux cas de violences sexuelles répétées dont sont accusés des entraîneurs connus dans le milieu de l’athlétisme français. L’enquête explique les gestes et les comportements déplacés de Giscard Samba, entraîneur réputé, et Pascal Machat, responsable national du demi-fond chez les jeunes, et les difficultés des victimes à s’exprimer. Des plaintes ont été déposées.