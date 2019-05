ENA: le double discours de Nathalie Loiseau

Plus les jours passent, plus la tête de liste pour l’élection européenne de La République en marche (LREM) Nathalie Loiseau multiplie les faux pas. Il y a eu ainsi ses explications emberlificotées à la suite des révélations de Mediapart concernant sa présence sur une liste étudiante d’extrême droite dans sa jeunesse ; il y a eu sa déclaration de candidature maladroite ; il y a eu encore la bande dessinée pour enfants sur l’Europe, assortie d’un dérapage homophobe ; et puis il y a eu cette réaction stupéfiante de l’intéressée sur la suppression annoncée par Emmanuel Macron de l’École nationale d’administration (ENA).