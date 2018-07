Le football n’est pas un sport «vert»

Rien que sur l'émission de gaz à effets de serre, la Coupe du monde génère des records : 2,1 millions de tonnes de CO 2 émis, générés en grande partie par le transport des supporteurs, des joueurs et du personnel organisateur. C'est moins qu'en Afrique du Sud en 2010, mais cela reste quand même beaucoup, malgré les efforts de la Fifa pour limiter la casse. Sur la pelouse, ce n'est pas net non plus, rappelle Reporterre : le gazon synthétique n'est pas si vert que ça, tout comme les chaussures, le ballon, les maillots, etc.