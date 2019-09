Dispensé en anglais, ce cours de douze fois deux heures propose d’aborder la vie d’Emmanuel Macron sous toutes les coutures, de ses jeunes années de formation à sa conquête du pouvoir, en passant par une analyse de son développement personnel et professionnel, indique Le Nouvel Obs. Le séminaire se propose également de « jauger les défis politiques auxquels il fait face, et d’estimer la probabilité du succès de son mandat présidentiel et de sa réélection ».