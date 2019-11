Au procès Chossat: la vie «ordinaire» des parrains corses

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), envoyée spéciale.– La salle se remplit à nouveau après une courte suspension d’audience. Sur les deux petits écrans installés au-dessus des jurés populaires et du banc des parties civiles, apparaît déjà le visage d’un homme à l’allure décontractée. Assis derrière une table, il fait un petit coucou à la caméra, avant d’échanger deux mots avec les personnes qui se trouvent hors de son champ. « La cour n’est pas encore arrivée, mais on vous entend », prévient le greffier. « Dites pas de conneries, on nous entend », plaisante l’intéressé, visiblement amusé par la situation.