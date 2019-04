Prud’hommes: le Rassemblement national et un ex-salarié condamnés

Attaqué aux prud'hommes par le Rassemblement national, Mickaël Ehrminger, un ex-salarié de la campagne de Marine Le Pen, a été condamné ce mardi au paiement d'un euro symbolique de dommages et intérêts pour non-respect de sa clause de confidentialité. L'ex-chargé de mission du RN a en revanche obtenu gain de cause sur la demande de requalification de son contrat – qui ne respectait pas les dispositions légales – en CDI, et le paiement de certaines heures supplémentaires.