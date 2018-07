Malgré la «loi du nombre», le FLNKS en campagne pour le référendum

De notre correspondant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).– Pédagogie et ratissage du terrain contre arithmétique électorale. « Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible : si tous les Kanak participent au référendum et votent oui, alors nous pouvons espérer accéder à la pleine souveraineté », résume Wassissi Konyi, membre du bureau politique du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS).