En France, l’antisémitisme «du quotidien» s’est banalisé

« Avec une barbe et un chapeau, on vous dit “sale juif” et d’autres choses, c’est normal. Enfin… disons : c’est courant. » Ces mots émanent d’un Français de confession juive, qui raconte son agression à l’été 2016. Elle l’a contraint à déménager. Ce cas n’est pas isolé, d’après le journal Le Monde, qui consacre une enquête à cet antisémitisme « du quotidien ». Les chiffres sont éloquents. En 2016, selon le dernier rapport du Service de protection de la communauté juive (SPCJ) – qui recense, avec le ministère de l’intérieur, les plaintes pour actes et menaces antisémites enregistrés par les services de l’État – un acte raciste sur trois commis en France est dirigé contre un juif, alors que les juifs représentent moins de 1 % de la population. Et encore, tous ne portent pas plainte lorsque les agressions sont verbales ou légères, explique le SPCJ, qui souligne la banalisation de ces actes par leurs victimes.