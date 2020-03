A Montpellier, le collectif Nous Sommes bouscule la campagne

Il y a encore quelques mois, le collectif Nous Sommes était perçu comme un petit cercle de joyeux utopistes qui organisait des assemblées citoyennes et se réunissait dans les bars de Montpellier pour bouter les « clans de notables de la Frêchie » hors de Montpellier. « On était la petite bande sympathique écolo-gaucho-bobo », sourit Rhany Slimane, l’un des pionniers du mouvement, membre du comité électoral de La France insoumise (LFI) et devenu porte-parole du mouvement citoyen.