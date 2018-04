Face à la grève, la pensée magique de la majorité

Face à la mobilisation massive des personnels de la SNCF, la majorité se démène pour défendre une réforme de plus en plus contestée. Le long week-end a été l’occasion pour les porte-parole et les députés de la macronie de s’inviter dans les médias afin de tenter, vaille que vaille, de justifier le projet gouvernemental. Signe d’une fébrilité ? En tout cas, indice que La République en marche accélère le rythme pour convaincre face à une vague de grévistes historique.