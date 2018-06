Quand le bailleur Soliha brade ses taudis à la famille Mulliez

De notre partenaire Mediacités à Lille. - On sonne à la porte d’un logement de courée, dans le quartier de la Porte des Postes. Un homme se penche à la fenêtre, puis on l’entend descendre péniblement des marches. Il nous fait grimper un petit escalier sombre, où les murs, autrefois blancs, sont maculés de traces marronnasses. Il s’assoit sur son lit, l’échine courbée et le regard vague, alors que son chat gigote dans les granulés de litière qui s’étalent à même le sol.