Huyghe-Debord, un couple d’élus amoureux des notaires, du cumul et des allocations chômage

C’est un retour aux sources discret que le député du Nord Sébastien Huyghe, 50 ans, vient d’opérer. Le 19 juin dernier, il a été nommé notaire associé par un arrêté du ministère de la justice et a acheté une étude notariale dans le XIIe arrondissement de Paris, comme Mediacités l’a repéré. « C’est une remise du pied à l’étrier », nous explique l’intéressé, qui a commencé sa vie professionnelle comme clerc de notaire. Tombeur de Martine Aubry en 2002 dans la 5e circonscription du Nord et réélu sans discontinuer depuis, Sébastien Huyghe ne cache pas son désir de ne pas être député à vie et de redevenir un jour notaire à temps plein.