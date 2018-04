Trois policiers parisiens condamnés pour violences

Trois policiers ont été condamnés, ce mercredi 4 avril, par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois de prison avec sursis pour des violences sur deux adolescents, une fille et un garçon, commises en 2014 et 2015 à Paris. Un quatrième policier a, en revanche, été relaxé « en l’absence d’éléments de preuves suffisants ». Le parquet avait requis entre trois et cinq mois de prison avec sursis contre les trois prévenus. Tous appartenaient à la brigade de soutien (BSQ) du quartier Reuilly-Montgallet, dans le XIIe arrondissement.