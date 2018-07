On sait désormais combien d’emplois a créés François Hollande

Voilà un chiffre que devraient assez vite reprendre François Hollande et sa garde rapprochée : selon l’Insee, les « mesures économiques destinées sous le précédent quinquennat à “inverser la courbe du chômage” » ont, « de 2013 à 2017 […] directement enrichi la croissance d’environ 300 000 emplois ». Si dans l’édition 2018 de son étude « Emploi, chômage, revenu du travail », dont est issu ce chiffre, l’institut national de la statistique ne rentre pas dans le détail, les soutiens de l’ex-président de la République pourront désormais répéter sur les plateaux que le décrié crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) créé en 2013, le « pacte de responsabilité et de solidarité » et ses baisses de cotisations patronales lancées en 2014 ou encore la prime à l’embauche dans les PME mise en place début 2016 ont permis, en moyenne, de créer 75 000 emplois par an.