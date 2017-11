Dix millions d’euros en cinq années de présidence, c’est ce qu’a coûté la boulimie sondagière de Nicolas Sarkozy au contribuable français. Le dossier d’instruction vient d’être bouclé et on peut y lire quelques passages savoureux, révélés par Libération : « Il m’a fallu résister à sa pression constante, obsessionnelle, qui concluait pratiquement chacune de nos conversations quotidiennes en me demandant de commander et de publier de nouveaux sondages », a par exemple indiqué Patrick Buisson, le conseiller de l’ombre de Nicolas Sarkozy aux enquêteurs, menés par le juge d’instruction Serge Tournaire.