Marseille: le Parquet financier envisage un procès pour Gaudin et sa garde rapprochée

4 décembre 2020 Par Jean-Marie Leforestier (Marsactu)

Le Parquet national financier a bouclé son enquête préliminaire sur la gestion des ressources humaines à la ville de Marseille, sous le mandat de Jean-Claude Gaudin. Il envisage un procès pour l’ancien maire de Marseille et six cadres, pour « négligence ayant permis le détournement par des tiers de fonds publics ». En cause : un vaste système d’heures supplémentaires indues.