A Nice, Estrosi profite du Covid-19 pour étendre son contrôle sur la population

Nice (Alpes-Maritimes).– Depuis lundi 3 août, la ville de Nice oblige les piétons à porter le masque, en plein air, dans toutes les rues du centre-ville, entre 10 heures et une heure du matin. Plusieurs haut-parleurs, installés sur les caméras de vidéosurveillance des grandes places et des artères les plus fréquentées diffusent des messages enregistrés, appelant au respect de cette nouvelle contrainte. Une ambiance oppressante, digne du film 1984 de George Orwell, règne sur la ville.