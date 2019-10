Guadeloupe: la région, une véritable pétaudière

Même si la Guadeloupe n’est plus depuis longtemps sous la coupe de la très chiraquienne Lucette Michaux-Chevry ni de sa fille, la très sarkoziste Marie-Luce Penchard, les méthodes de gestion de la région prêtent toujours visiblement à la critique. C’est du moins ce que suggère la lecture du « Rapport d’observations définitives » portant sur l’exercice 2014 et suivants, et qui a été établi par la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, au terme d’un délibéré daté du 10 juillet 2019.