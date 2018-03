Sel de Guérande: contaminé par le plomb à cause des chasseurs

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rappelé des sachets et bocaux de fleur et de gros sel de Guérande, informe Ouest-France, à cause d'une teneur de plomb trop élevée dans une des salines de La Turballe (Loire-Atlantique), où est produit le sel labellisé. Le quotidien régional ajoute que l'origine de ce problème inédit viendrait des balles de fusil de chasseurs.