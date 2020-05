Le retour à l’école se prépare dans une cacophonie totale

C’est le point sensible du déconfinement. La reprise progressive de l’école relève du casse-tête et provoque des angoisses inédites. Les messages arrivent peu à peu, dans les boîtes électroniques des parents, pour les avertir des nouvelles conditions d’accueil de leurs enfants.Variables d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre, et même d'un établissement à l'autre.