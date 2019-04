L’institut d’extrême droite Illiade tenait son sixième colloque annuel, samedi 6 avril, à la Maison de la Chimie, à Paris. En présence de Marion Maréchal-Le Pen, de Génération identitaire et d’anciens du Grece (Groupement de recherche et d’étude pour la civilisation européenne), pensé à la fin des années 1960 comme une « nouvelle droite » identitaire et nationaliste prêchant la différence entre les peuples.