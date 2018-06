Ma fille sous influence

La vie de Nathalie et de son époux Daniel a pris un nouveau tournant en septembre 2014, quand ils apprennent que leur fille Emma, 15 ans, endoctrinée par les réseaux de l’État islamique par l’intermédiaire de son petit ami, va être emmenée en Syrie sous peu. Ce couple de post-soixante-huitards, athées assumés, qui vivent près de Trappes, dans les Yvelines, ignorent alors à peu près tout de l’islam et sont encore moins familiers de sa version la plus radicale. Ils font une plongée surréaliste dans cet univers. Les parents, parfois dépassés, se livrent au micro de Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand. Ils racontent leur peur de voir leur fille qui s’est convertie à l’islam un an plus tôt leur échapper peu à peu et leurs stratagèmes pour la retenir parmi eux et l’empêcher de basculer définitivement.