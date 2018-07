« “Il faut la tuer, je le crie haut et fort !! [...] Si nous n’arrivons pas à l’avoir, il faudra s’attaquer à sa famille. » C'est le procès de l'auteur de ces mots que Rue89 a suivi. Un procès mené extrêmement rapidement : l'homme jugé a publié son message, contre la journaliste Nadia Daam sur le forum « 18-25 » du site JeuxVidéo.com à peine trois jours plus tôt, au moment où la journaliste obtenait la condamnation de deux autres cyber-harceleurs du même forum. Incapable de reconnaître la gravité des faits, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende.