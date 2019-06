72 élus locaux de droite en soutien à Emmanuel Macron

Ils n’entendent apparemment pas sombrer avec leur ancien parti, en pleine déroute post-électorale. Ce dimanche 9 juin, dans une tribune parue dans Le Journal du dimanche, 72 maires et élus locaux de droite et du centre ont dit leur soutien à Emmanuel Macron et affirmé vouloir cesser les « querelles de chapelles » et « l’opposition systématique ».