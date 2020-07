A Aubervilliers, un collectif de sans-papiers est dans l’angoisse d’une énième expulsion

18 heures, rue de Valmy, début juillet. Il faut longer une route cabossée par les travaux, reliant la commune de La Courneuve à celle d’Aubervilliers, pour entrevoir le portail vert donnant sur le hangar de l’ancien magasin Promocash. C’est ici que le collectif Schaeffer, né en 2016 à l’initiative de plusieurs sans-papiers originaires d’Afrique de l’Ouest, a élu domicile un an et demi plus tôt – après son expulsion d’un premier squat avenue Victor-Hugo, puis d’un second rue Schaeffer.