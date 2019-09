Zemmour, Drumont: les mêmes ressorts de la haine à 130 ans d'écart?

Dans son dernier livre, Le Venin dans la plume (La Découverte), l'historien de l’immigration Gérard Noiriel compare les ressorts rhétoriques du discours nationaliste d'Édouard Drumont, à la fin du XIXe siècle, et d'Éric Zemmour aujourd’hui. La cible est différente – Drumont s’en prend aux juifs et Zemmour, aux musulmans – mais les recettes sont selon lui étonnamment similaires. Ces polémistes font mouche auprès du grand public, car ils mobilisent « le sens commun, c’est-à-dire ce que tous les Français savent car ils l’ont lu dans le journal ou qu’ils l’ont vu à la télévision » pour créer un clivage entre « eux » (les étrangers) et « nous » (les Français), explique-t-il.