Comptes de campagne: les oublis de la secrétaire d’Etat Sarah El Haïry

Tout·e candidat·e aux élections législatives le sait : à l’issue de la campagne, victorieuse ou non, ses comptes doivent être déposés devant une commission spécialisée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Cette autorité administrative indépendante, dont le président est nommé par décret du président de la République, a pour mission de les valider. Une tâche cruciale, qui permet au candidat ou à la candidate d’obtenir – ou non – le remboursement des frais engagés.