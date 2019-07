Le gouvernement se prend encore les pieds dans les APL

Il y a bien un moment où le sujet allait exploser. Alors, pour éteindre la polémique avant qu’elle ne s’enflamme, Édouard Philippe a choisi de recadrer ses troupes en place publique. Le 2 juillet, le chef du gouvernement a adressé aux quatre ministres concernés par la réforme des aides personnalisées au logement (APL) – Julien Denormandie, Jacqueline Gourault, Agnès Buzyn et Gérald Darmanin –, un courrier on ne peut plus sec, qui a immédiatement fuité dans la presse. Et que beaucoup ont interprété comme un coup de massue à destination du ministre chargé de la ville et du logement.