Surveillée et fichée, la journaliste Camille Polloni obtient une demi-victoire judiciaire

Surveillée par la police, la journaliste Camille Polloni a demandé, il y a 6 ans, d’avoir accès aux fiches établies par la police et les renseignements la concernant. Cnil, tribunal administratif, cour administrative d’appel, les ministères de l’Intérieur et de la Défense ont épuisé tous les recours. La décision du conseil d’Etat est tombée le 8 novembre et elle est pour le moins ambiguë : il « enjoint la ministre des armées (…) de procéder à l’effacement des données concernant Mme Polloni illégalement contenues dans les traitements de données nominatives de la direction du renseignement militaire ». C’est donc bien qu’il y avait quelque chose d’illégal. La suite sur Les Jours.