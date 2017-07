Le gouvernement a donc entamé la mise en œuvre de son premier plan d’austérité budgétaire de 4,5 milliards d’euros. Les mesures ont été annoncées ce mardi 11 juillet par le ministre de l’action et des comptes publics Gérald Darmanin dans Le Parisien. Elles devraient permettre de maintenir le déficit public sous les 3 % du PIB et non pas davantage. Gérald Darmanin se réjouit à la fois que « personne n’a[it] fait 4,5 milliards d’euros d’économies » et qu’il n’y ait « pas de coup de rabot global ». Mais la facture sera cependant particulièrement salée pour nombre de postes essentiels. Et déjà, par ces économies, un certain nombre de renoncements par rapport au discours présidentiel semblent se dessiner.