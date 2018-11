Comment le sport entretient les préjugés raciaux

Si la diversité ethnique est une réalité dans le monde du sport, les sportifs noirs sont plus souvent cantonnés à des postes où leurs qualités physiques sont mises en avant, alors que les postes réputés stratégiques ou techniques sont plus fréquemment attribués aux Blancs. De fait, les dirigeants sportifs entretiennent encore trop souvent des préjugés raciaux ou racistes, un phénomène qui dépasse largement le seul football. Réactions et explications après les révélations de Mediapart sur le fichage ethnique au PSG.