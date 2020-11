Policiers floutés, citoyens floués

L’homme est à terre, on sait désormais qu’il répète qu’il ne peut plus respirer, un groupe de policiers le maintient au sol, « je ne peux pas respirer » encore, la clé d’étranglement, les jambes de Cédric Chouviat qui convulsent, et de leur voiture, des témoins filment, et les coups, et l’embouteillage, et l’asphyxie qui vient, ce 3 janvier 2020, au pied de la tour Eiffel.