Nouvelle-Calédonie: le jeu dangereux des calculs politiciens

Quelques échanges, un accès de colère, un peu de mauvaise foi et une porte claquée pour la deuxième fois. Ainsi se résume la dernière réunion en date du groupe dit « sur le chemin de l’avenir », qui devait commencer à dresser le bilan de la mise en œuvre de l’accord de Nouméa, signé il y a vingt ans. Créé sur proposition du premier ministre afin de définir « un socle de pratiques, de principes, de valeurs, qui unissent la société calédonienne », ce groupe, autrement appelé “G10” et composé de représentants loyalistes et indépendantistes, s’est jusqu’ici illustré par ses divisions.