«Bébés sans bras»: le rapport d’enquête relance les polémiques

Rendu public le 12 juillet, le rapport d’enquête sur l’affaire dite « des bébés sans bras » est critiqué par des familles d’enfants handicapés et des associations. En refusant de considérer qu’il y a eu une situation anormale dans l’Ain, il relance les batailles entre experts et la polémique qui oppose depuis des années le registre rhône-alpin Remera et les agences sanitaires.