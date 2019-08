Sur les terres du RN, les héros des courses camarguaises sont des enfants d’immigrés

12 août 2019 Par Prisca Borrel (Le D'Oc)

Depuis 20 ans, les nouveaux as de la course camarguaise se prénomment Mouloud, Sabri, Youssef, ou encore Zakaria… Enfants d’immigrés, ils se sont pris de passion pour ce sport profondément ancré dans le patrimoine local. Un symbole que certains ne digèrent toujours pas dans ce milieu politiquement acquis à la cause de l’extrême droite.